NY株式15日（NY時間14:07）（日本時間04:07） ダウ平均43394.22（-356.64-0.82%） ナスダック18627.71（-479.94-2.51%） CME日経平均先物37840（大証終比：-830-2.20%） 欧州株式15日終値 英FT100 8063.61（-7.58-0.09%） 独DAX 19210.81（-52.89-0.27%） 仏CAC40 7269.63（-42.17-0.58%） 米国債利回り 2年債 4.272（-0.073） 10年債 4.404（-0.031） 30年債 4.585（