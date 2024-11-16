男子大学生が倒れているのが発見された現場付近＝10月29日、北海道江別市北海道江別市の公園で男子大学生（20）が集団暴行され死亡した事件で、道警が傷害致死容疑で送検した交際相手の大学生八木原亜麻容疑者（20）と、バイト仲間の同川村葉音容疑者（20）について、男性のクレジットカードなどを奪ったとして、強盗容疑で16日にも再逮捕する方針を固めたことが15日、捜査関係者への取材で分かった。男性は長谷知哉さん。捜査