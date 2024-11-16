[11.15 W杯最終予選 日本 4-0 インドネシア ジャカルタ]3-0で迎えた後半16分、日本代表DF菅原由勢(サウサンプトン)はピッチ外で見守るしかなかった4試合の悔しさも背負い、待ちに待ったW杯最終予選デビューを果たした。すると投入から8分後の後半24分、その苦労に報いるかのような歓喜の瞬間が訪れた。これまではポジション争いのライバル関係にあったMF伊東純也からのパスを受けると、菅原は中を見ながらもペナルティエリア右