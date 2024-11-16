16日午前2時58分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、茨城県の神栖市、千葉県の銚子市と旭市です。【各地の震度詳細】■震度3□茨城県神栖市□千葉県銚子市旭市■震度2□茨