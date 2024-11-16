［ワシントン１５日ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１５日発表した１０月の鉱工業生産指数（季節調整済み）は前月比０．３％低下と、エコノミスト予想と一致した。２カ月連続の低下となり、米国を相次いで襲った大型ハリケーンのほか、米航空機大手ボーイングのストライキの影響が引き続き響いたとみられる。ただ、１１月には、これらの要因による下押し圧力がなくなることから回復する公算が大きい。９月は０