NY株式15日（NY時間12:09）（日本時間02:09） ダウ平均43413.92（-336.94-0.77%） ナスダック18679.13（-428.52-2.24%） CME日経平均先物38035（大証終比：-635-1.67%） 欧州株式15日GMT17:09 英FT100 8063.61（-7.58-0.09%） 独DAX 19210.81（-52.89-0.27%） 仏CAC40 7269.63（-42.17-0.58%） 米国債利回り 2年債 4.316（-0.029） 10年債 4.453（+0.018） 30年債 4.6