好きな男性と会っている時、お互いに「彼（彼女）に絶対に好意を持たれている」と感じる瞬間って誰しもあるでしょう。そこで今回は、お互い本命同士と見てOKな２人に見られる「サイン」を紹介します。無意識のうちに見つめ合っていることがある無意識のうちに本命の男性と見つめ合っていることが多くなるのも両想いのサインの１つ。なので、本命の男性と一緒に過ごしている中で、無意識の内にどれくらい目が合うのかを数えてみて回