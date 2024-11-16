厚生労働省の審議会で、“106万円の壁”をめぐり、議論が行われました。【画像】手取り22年間で51万減の試算も…“106万円の壁”撤廃でどうなる？年収106万円は、パート労働者に社会保険への加入義務が発生するライン。年15万円程度の社会保険料負担が生じ、その分、手取り収入が減少します。年収が約125万円になれば、手取りが戻りますが、106万円の手前で“働き控え”をする人が多いという問題です。現在、社会保険への加入義務