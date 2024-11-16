◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦・フィンランド大会第１日（１５日・ヘルシンキ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、昨季ＧＰファイナル３位の吉田陽菜（木下アカデミー）は自己ベストの６７・８７点で１位スタートした。最終滑走で登場し、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転のルッツ―トウループの連続、３回転ループと全ジャンプを降りた。吉田は、ＧＰ第２戦・スケートカナ