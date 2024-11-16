ドイツのショルツ首相は15日、ロシアのプーチン大統領と電話で協議した。両者の電話協議は、ロシアがウクライナに全面侵攻した後の2022年12月以来、約2年ぶり。独政府によると、ショルツ氏は、ウクライナからの軍隊の撤退を要求し、公正で永続的な和平を目指してウクライナと交渉するように促した。ショルツ氏は事前にウクライナのゼレンスキー大統領に連絡してから臨んだ。ショルツ氏は電話協議でロシアのウクライナ侵攻を非