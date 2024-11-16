NY株式15日（NY時間11:13）（日本時間01:13） ダウ平均43481.86（-269.00-0.61%） ナスダック18730.61（-377.04-1.96%） CME日経平均先物38095（大証終比：-575-1.51%） 欧州株式15日GMT16:13 英FT100 8061.80（-9.39-0.12%） 独DAX 19189.39（-74.31-0.39%） 仏CAC40 7274.81（-36.99-0.51%） 米国債利回り 2年債 4.316（-0.029） 10年債 4.453（+0.018） 30年債 4.6