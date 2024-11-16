三笠宮妃百合子さまが老衰のため、皇族最高齢の101歳で逝去されました。【画像】真珠湾攻撃直前に結婚…そして孫・彬子さまへの想い三笠宮百合子さま逝去8年前に100歳で亡くなった三笠宮さまと、75年、連れ添った百合子さま。天皇陛下の大叔母で、上皇さまの叔母にあたり、長年、皇族を見守り続けてこられました。ご遺体が安置された赤坂御用地には、上皇ご夫妻をはじめ、皇族が続々と弔問されました。三笠宮さまは、昭和天皇の