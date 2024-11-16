カブス・今永はオールMLBのセカンドチームに選ばれ、式典に日本選手でただ一人出席した。1年目からチーム最多15勝（3敗）を挙げ、リーグ3位の防御率2・91。大谷、ダルビッシュ、前田に続く日本選手4人目の選出で、セカンド入りは20年前田、21年大谷（先発投手）、22年大谷（DH）に続いた。豪華式典では「唱タイム」で沸かせた。生演奏に合わせて、球団の応援歌「GoCubsGo」を熱唱した。1月の入団会見では同曲の歌詞を引用