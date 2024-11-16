大リーグの主要表彰の式典が14日（日本時間15日）、ネバダ州ラスベガスで行われ、ドジャース・大谷翔平投手（30）は傑出した打者を選出する「ハンク・アーロン賞」を2年連続、最も活躍したDHに贈られる「エドガー・マルティネス賞」を4年連続で受賞した。今季活躍した選手をファン投票などで選ぶ「オールMLBチーム」はDHとしてファーストチームに入り、一日で主要表彰3冠を獲得した。豪華ホテルやカジノが立ち並ぶラスベガスど