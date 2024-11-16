働く人たちのモチベーションアップにもつながる“新たな報酬”の制度が注目されています。15日、東京・銀座の不動産会社「ファミリーコーポレーション」で行われた商談。訪れたのは、「東京スター銀行」の担当者と会計事務所の代表です。南青山アドバイザリーグループ・仙石実CEO：社員の方が、いかにしてモチベーションを上げていただくかという施策として『エンゲージメントストック』という制度を紹介している。「エンゲージメ