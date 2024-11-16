国民民主党との政策協議が進む中、自民党は15日も税制調査会の幹部会合を開きました。所得税の課税対象になる「103万円の壁」の見直しは財源の手当てなどが課題ですが、壁を超えた場合、働く本人だけでなく、世帯全体の手取りが減る問題があります。妻がパートで働く場合、年収103万円を超えても「配偶者特別控除」という仕組みがあり、世帯全体の手取りは減らない一方、学生の子どものバイト年収が超えると「特定扶養控除」という