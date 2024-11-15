森保一監督率いる日本代表は2026年のW杯に向けたアジア最終予選でインドネシア代表と対戦した。システムはお馴染みとなった［3-4-3］。GKは鈴木彩艶、3バックは右から橋岡大樹、板倉滉、町田浩樹の並び、ダブルボランチに守田英正と遠藤航、両サイドのウイングバックは右に堂安律、左に三笘薫、シャドウは鎌田大地と南野拓実で、最前線には小川航基が起用された。前節オーストラリア戦からの変更は4人で、田中碧と久保建英がベンチ