◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第５戦インドネシア０―４日本（１５日、インドネシア・ジャカルタ）日本（ＦＩＦＡランキング１５位）はインドネシア（同１３０位）と対戦。４―０で快勝し、最終予選４勝１分け負けなし。日本代表記録を更新する２６試合連続得点をマークした。終わってみれば大勝も、序盤は相手のカウンターに幾度となく日本はゴールを脅かされた。特に前半９分、ＤＦが目測を誤って相手ＦＷに独走