16日午前0時41分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、ひたちなか市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村、土浦市、茨城鹿嶋市、潮来市、稲敷市、