元「ＨｉＨｉＪｅｔｓ」の高橋優斗が１５日、自身のユーチューブで生配信を行い、スタートアップを設立することを発表した。高橋はスーツ姿で登場し、「私、横浜発のスタートアップ企業『ＹＸＦａｃｔｏｒｙ」（ワイテン・ファクトリー）』を設立します。これからは株式会社の代表取締役社長ＣＥＯとして会社を大きく成長させていきます」と報告した。同動画では、地元・横浜市への思いを「自分の大好きな生まれ故郷で、
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