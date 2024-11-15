[11.15 W杯最終予選 日本 4-0 インドネシア ジャカルタ]前半35分に決まった日本代表の先制点は惜しくもオウンゴールと判定されたが、FW小川航基は1トップとしての役割をしっかりとこなした。今回の遠征は、FW上田綺世が怪我のために不在。小川にとってはチャンスにもなっていた。先発は6月のミャンマー戦以来、Aマッチでは6試合ぶりとなっていた小川は前半35分、左サイドを抜け出したMF鎌田大地の折り返しに相手DFと競り合うよ