[11.15 W杯最終予選 日本 4-0 インドネシア ジャカルタ]日本代表は15日、北中米ワールドカップアジア最終予選第5戦でインドネシア代表と対戦し、4-0で快勝した。前半35分にオウンゴールで先制すると、同40分にはMF南野拓実が追加点を挙げる。後半4分にMF守田英正が3点目を、同24分には途中出場のDF菅原由勢がダメ押しの4点目を決めた。4勝1分で首位を走る日本は19日に敵地で中国と対戦する。10月の第4戦・オーストラリア戦を1-