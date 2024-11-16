１９０４年：朝鮮初の近代的な医療機関、済衆院（セブランス病院の前身）落成式１９５９年：大邱の国際百貨店で大規模火災が発生、約３００テナントが焼失１９８７年：釜山の洛東江河口堰（２４００メートル）完工１９９０年：旧日本軍の慰安婦だった女性らを支援する韓国挺身隊問題対策協議会（挺対協、現・日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯）発足１９９５年：大検察庁（最高検）が盧泰愚（ノ・テウ）前大統領を収賄容