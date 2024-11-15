スペイン北東部の老人ホームで火災が発生し10人が死亡、2人が重体です。地元メディアは、たばこの不始末で酸素吸入器に引火した可能性を報じています。スペイン北東部のサラゴサで15日早朝、老人ホームで火災が発生し、住人の10人が死亡、2人が重体となっています。地元メディアによりますと、火元は入居者の室内とみられ、防火扉が機能して延焼は防いだものの、煙が建物内に充満して被害が拡大したということです。また、