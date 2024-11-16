16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比270円安の3万8400円と急落。日経平均株価の現物終値3万8642.91円に対しては242.91円安。出来高は5395枚となっている。 TOPIX先物期近は2699.5ポイントと前日比10ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.14ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38400