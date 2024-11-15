【W杯2026アジア最終予選】インドネシア代表 0−4 日本代表（ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム）【映像】菅原由勢の「神コース弾丸ゴラッソ」悔しい想いを、自分の力に変えた。日本代表は11月15日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第5節でインドネシア代表を4−0で撃破。69分に最後の4点目を挙げたのが、DF菅原由勢だ。 62分から交代出場していた菅原は、右サイドでボールを受けると、縦パスからインナ