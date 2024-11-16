◆11月16日生まれの著名人◆オール巨人（51年＝オール阪神・巨人）内田有紀（75年＝女優）小島よしお（80年＝芸人）西山茉希（85年＝モデル）紗栄子（86年＝モデル）大江裕（89年＝演歌歌手）河西智美（91年＝タレント）新田真剣佑（96年＝俳優）