日本代表GK鈴木彩艶が序盤に好守、中村憲剛氏＆小野伸二氏が絶賛森保一監督率いる日本代表は11月15日に北中米ワールドカップ（W杯）のアジア最終予選でインドネシア代表と敵地で対戦し、4-0で勝利した。立ち上がりに苦戦を強いられていたなか、流れを大きく手繰り寄せたのは守護神のビッグセーブだった。激しい雨がピッチに打ち付け、雷も鳴り響く悪天候の中で始まった一戦。日本は思うようにチャンスを作れず、逆にインドネシ