ノーベル平和賞の受賞が決まった日本被団協が15日に始めた授賞式参加の旅費を募るクラウドファンディングが、目標金額の1000万円に達しました。今年のノーベル賞の授賞式は来月10日にノルウェーのオスロで開かれ、平和賞に選ばれた日本被団協は代表団31人での出席を計画しています。一方、ノーベル賞委員会からは代表3人分の旅費しか支給されないため、被団協は今月15日からクラウドファンディングで1000万円の支援を募って