ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)が展開するブランド「S'YTE(サイト)」から、タイオン(TAION)とのコラボレーションによるメンズ＆ウィメンズウェアが登場。ダウンジャケットなどが、2024年11月21日(木)からY's表参道ヒルズの期間限定ストアなどにて販売される。S’YTE×タイオンのコラボダウン第2弾インナーダウンメーカー・タイオンとS’YTEがタッグを組むのは2023年11月の第1弾に続いて2度目となる。少量でも暖かな空気を多く含む