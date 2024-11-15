日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが１４日、ＮＨＫの中川安奈アナとの「顔寄せピースサインショット」を披露した。１１月１日にも中川アナと２人での写真をアップしており、本当に仲良しの様子。岩田アナといえば、中学時代にアイドル活動をしており、その後、都内屈指の難関、渋谷教育学園渋谷中高から、慶大に進学。中川アナも慶應湘南藤沢高等部から、慶大に進み、岩田アナとは大学の先輩にあたる。