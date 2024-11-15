「茶王」を決定、中国福建省で武夷岩茶の品評会14日、「朱子杯」海峡両岸民間闘茶会および第22回武夷山市民間闘茶会の決勝戦で茶葉を評価する審査員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）【新華社武夷山11月15日】中国福建省武夷山市で14日、2024「朱子杯」海峡両岸（中国の大陸と台湾）民間闘茶会および第22回武夷山市民間闘茶会の決勝戦が開催された。審査員は茶葉の見た目と品質を評価し、大紅袍（だいこうほう）、肉桂、水仙、10