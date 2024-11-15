◆プレミア121次リーグB組日本6―3韓国（15日、台北ドーム）日本代表「侍ジャパン」の栗原陵矢＝ソフトバンク＝が逆転機を演出する執念の死球を受けた。1点を追う5回2死一、二塁。追い込まれながらも粘った末、9球目が右肘付近に直撃した。受けた直後は苦悶（くもん）の表情を浮かべていたが、試合後は「バリ痛…。まあ大丈夫です」と問題なしを強調した。打席で考えていたのはつなぐ意識だった。「初戦から金子ヘッド