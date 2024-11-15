2024年11月15日、北中米ワールドカップのアジア最終予選を戦う日本代表がアウェーでインドネシア代表と対戦。南野拓実、守田英正らのゴールで４-０とスコアでは圧倒した。ただ、試合内容はそこまで一方的ではない印象だった。引き気味に戦っていたインドネシアも複数のチャンスを作り、前半途中までは良い流れで試合を進めていた。では、なぜこれだけ点差がついたのか。その理由は、決定力の差にある。最終局面でのプレー