◇WBSCプレミア121次ラウンドB組日本6―3韓国（2024年11月15日台北D）野球日本代表「侍ジャパン」は15日、「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」の1次ラウンドB組2戦目の韓国戦に臨も、6―3で勝利。通算成績を2勝0敗とした。大会公式Xは、侍ジャパンの4番の森下翔太外野手（24）をこの試合のMVPに選出した。初戦となった13日のバンテリンドームで行われたオーストラリア戦は終盤に突き放して9―3で快勝。一方の