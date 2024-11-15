◇フィギュアスケートGPシリーズ第5戦フィンランド大会第1日（2024年11月15日ヘルシンキ）男子SPが行われ、山本草太（中京大）は82・43点をマークして4位発進となった。冒頭の4回転―3回転の連続トーループは降りたが、続く4回転サルコーで着氷が乱れる。後半のトリプルアクセルも転倒。納得のいく演技とはならなかった。第2戦スケートカナダで4位。今大会のSPを前に「失うものは何もない。思い切っていけたら」などと話