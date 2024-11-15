◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本4−0インドネシア（2024年11月15日インドネシア・ジャカルタ）サッカー日本代表（FIFAランク15位）は15日、26年W杯北中米大会アジア最終予選でインドネシア（同130位）を4−0で下した。アウェーで大きな勝ち点3を奪い、勝ち点13に伸ばして首位をキープした。前半35分、オウンゴールで先制すると、同40分にはMF南野拓実（モナコ）の左足で追加点。後半もMF守田英正（スポルティング）