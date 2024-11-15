ロイター通信は、台湾の頼清徳総統が就任後初の外遊のため、アメリカ・ハワイを経由し太平洋の島しょ国を訪問する可能性を報じました。中国政府は反発しています。ロイター通信は、台湾の頼清徳総統が今後数週間以内に、外交関係を持つ太平洋の島しょ国を訪問する経由地としてアメリカのハワイに立ち寄る可能性があると報じました。5月に就任して以降、頼総統が海外を訪問するのは初めてで、グアムにも立ち寄りが検討されていると