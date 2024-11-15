男子SP演技する鍵山優真＝ヘルシンキ（共同）【ヘルシンキ共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第5戦、フィンランド大会は15日、ヘルシンキで開幕し、男子ショートプログラム（SP）は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が103.97点で首位に立った。友野一希（第一住建グループ）が今季自己最高の90.78点で2位、山本草太（中京大）は82.43点で4位につけた。16日にフリーを実施。第4戦NHK杯で優勝した鍵