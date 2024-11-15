「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表６−３韓国代表」（１５日、台北ドーム）侍ジャパンの藤平尚真投手が３番手で八回から登板し、１回を３者連続奪三振。これで１０日の強化試合・チェコ戦、１３日の豪州戦に続き、９者連続三振を奪っている。１５０キロ超の剛球とフォークのコンビネーションが織りなす無双ピッチングに、ＳＮＳも騒然。「今日の感想藤平えぐい」「藤平尚真と