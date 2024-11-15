元航空幕僚長の田母神俊雄氏が１５日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。不倫騒動に揺れる国民民主党の玉木雄一郎代表について言及した。玉木代表については１１日、「フラッシュ」が不倫疑惑を報道。高松市観光大使の元グラビアアイドルの女性との密会が報じられ、玉木代表は報道を認め謝罪した。さらに同日、東京・有楽町のイトシア前で行った街頭演説会にも姿を見せ支援者に頭を下げた。厳しい声も目立つなか、田母