◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦・フィンランド大会第１日（１５日・ヘルシンキ）開幕し、男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ＧＰ第４戦・ＮＨＫ杯を制した鍵山優真（（オリエンタルバイオ・中京大）が、１０３・９７点で首位発進した。冒頭に高さのある４回転サルコーを決め、４回転―３回転の連続トウループ、最後のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）まで降りて、確実にまとめてみせ