ピボット分析東京時間（23:04現在） ドル円 現値155.30高値156.75安値155.18 157.88ハイブレイク 157.31抵抗2 156.31抵抗1 155.74ピボット 154.74支持1 154.17支持2 153.17ローブレイク ユーロ円 現値163.98高値165.04安値163.91 165.84ハイブレイク 165.44抵抗2 164.71抵抗1 164.31ピボット 163.58支持1 163.18支持2 162.45ローブレイク