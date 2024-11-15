各国の長期金利（NY時間09:05）（日本時間23:05）（%） 米2年債 4.337（-0.008） 米10年債4.453（+0.018） 米30年債4.604（+0.018） ドイツ2.349（+0.008） 英国4.473（-0.010） カナダ3.280（-0.003） 豪州4.637（-0.060） 日本1.065（+0.010） ※米債以外は10年物