【ヘルシンキ共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第5戦、フィンランド大会は15日、ヘルシンキで男子ショートプログラム（SP）が行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が首位に立った。友野一希（第一住建グループ）が2位。