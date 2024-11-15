相模原市役所（資料写真）年収が１０３万円を超えると所得税が発生する「年収の壁」の見直し議論を巡り、相模原市の本村賢太郎市長は１５日の定例会見で、非課税枠が国民民主党の主張する１７８万円に引き上げられた場合、合わせて個人住民税の基礎控除も見直されれば、市の個人市民税は２００億円程度の減収が見込まれるとの試算結果を明らかにした。