【W杯アジア最終予選グループC第5節】(ジャカルタ)日本 4-0(前半2-0)インドネシア<得点者>[日]オウンゴール(35分)、南野拓実(40分)、守田英正(49分)、菅原由勢(69分)<警告>[日]三笘薫(29分)主審:ムード・ボニーアディファード副審:サイード・ハセミ、アリレザ・イルドロム├日本代表が敵地でインドネシアに4発快勝! 大雨の戦いを制して最終予選4勝1分、2位に勝ち点7差の首位独走態勢├南野拓実が代表通算24点目!! 歴代