和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた会社経営者野崎幸助さん（当時７７歳）を殺害したとして、殺人罪などに問われた元妻、須藤早貴被告（２８）の被告人質問が１５日、和歌山地裁であった。検察側から、野崎さんが死亡した時の感情について質問され、「死体を見たのは初めてでびっくりした。どちらかと言うと『無』ですかね」と語った。被告人質問は３回目。弁護側からも野崎さんの死について聞かれ、「