日向坂４６の渡辺莉奈が１５日、都内で行われた映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」大ヒット御礼舞台あいさつに正源司陽子、藤嶌果歩、石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、清水理央、宮地すみれ、山下葉留花と登壇した。日向坂４６の四期生１１人が出演する同作。この日は１５歳の最年少メンバー渡辺も舞台あいさつに初参加し、四期生全員がそろった。前回行われた舞台あいさつの生配信を見ていたという渡