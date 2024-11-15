歌い手・吉乃が、メジャー1stアルバム『笑止千万』を自身の誕生日である2025年1月22日にリリースする。本作にはメジャーデビューシングルの「ODD NUMBER」「なに笑ろとんねん」ほか、計10曲のオリジナル楽曲が収録される。初回限定盤には自身初のZeppツアーとなった＜吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 “爪痕”＞Zepp Diver City公演のライブ映像を収録。また、11月29日にはオリジナル楽曲「転校性」をアルバムから先行配信することも決